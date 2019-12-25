Петербург накроет новая волна похолодания

В Петербурге прогнозируется новая волна похолодания, которая, по данным синоптика Александра Колесова, может быть более длительной и заметной, чем предыдущая.

Температура воздуха уже начала снижаться и в настоящее время находится немного ниже климатической нормы. Однако в ближайшие дни ожидается кратковременное потепление. Во вторник в городе будет солнечно, а температура поднимется до +12…+14 градусов. В среду тепло сохранится, и воздух прогреется до +10…+12 градусов. Тем не менее, именно в этот день погода начнет меняться.

Во второй половине среды ожидаются осадки, которые к ночи могут перейти в мокрый снег. Эта неблагоприятная погода, по прогнозам, продлится несколько дней. Синоптик также отметил, что похолодание будет сопровождаться северным ветром с порывами до 10–15 метров в секунду. В этот период температура воздуха опустится до +4…+9 градусов, а в ночные часы возможны заморозки.

Причиной такой нестабильной погоды станут циклоны, которые будут проходить через регион, принося с собой изменения температуры и осадки.

