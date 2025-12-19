Рецидивистка похитила цветы у мемориала "Памяти павших" в Киришах

Ранее задержанную судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Росгвардейцы задержали в Киришах 49-летнюю женщину, похитившую цветы у мемориала "Памяти павших" в парке Победы. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне всем дежурным нарядам ОВО передали приметы злоумышленницы, которая сложила в пакет цветы, находившиеся у Вечного огня, и скрылась. Ее поймали через пять минут на улице Мира. Ранее задержанную судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее на Piter.TV: рецидивист затушил снегом Вечный огонь в Киришах. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мест, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

Фото: пресс-служба Росгвардии