Курьера мошенников будут судить в Петербурге за хищение 1 млн рублей у двух пожилых женщин

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего молодого человека. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 1 ноября.

Фигурант вступил в преступный сговор с соучастниками, который был направлен на хищение денег пенсионеров. В январе сообщники несколько дней звонили двум потерпевшим в возрасте 73 и 92 лет, аферисты представлялись работниками силовых структур и сообщали заведомо ложную информацию, запугивая. Продолжая "обрабатывать" женщин, злоумышленники убедили их, что в квартирах пройдут обыски, и необходимо вынести из дома все средства. После обвиняемый, выполняя роль курьера, приезжал к горожанкам, где они передали ему в общем размере свыше 1 млн рублей.

