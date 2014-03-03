Петербуржец похитил из шиномонтажа домкрат за 15 тыс. рублей после конфликта

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали в надзорном ведомстве 7 марта.

В декабре прошлого года обвиняемый приехал на шиномонтаж в 8-м Верхнем переулке для ремонта колеса своего автомобиля. За услуги он отдал 2 тыс. рублей, а спустя некоторое время фигурант решил, что стоимость завышена: мужчина вернулся в мастерскую, требуя сделать ему скидку или вернуть деньги. После отказа злоумышленник похитил домкрат за 15 тыс. рублей, принадлежащий организации.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV