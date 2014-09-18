Молодой человек похитил шесть бутылок вина из петербургского алкомаркета

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("разбой").

В субботу, 9 августа, около 12:30 в отдел полиции Адмиралтейского района поступило экстренное сообщение о происшествии в магазине, находящемся в доме №9 на улице Декабристов. Неизвестный напал на работника магазина алкогольной продукции, применив физическое воздействие, и украл шесть бутылок вина, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшему сотруднику магазина, 22-летнему молодому человеку, понадобилась медицинская помощь, после оказания необходимой помощи он отправлен на амбулаторное лечение.

Вечером того же дня сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении данного преступления — жителя Кабардино-Балкарской Республики, ранее дважды осуждённого за кражи 34-летнего мужчину, проживавшего поблизости, по адресу: Советский переулок, дом 9.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("разбой"). Мужчина задержан на законных основаниях, предусмотренных статьей 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV