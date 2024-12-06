Иностранец, похитивший на родине 1,2 тыс. долларов, арестован судом в Петербурге

Суд избрал фигуранту стражу по 1 февраля 2026 года.

Колпинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мигранта из Узбекистана. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 26 декабря.

Мужчину задержали 24 декабря. Проверка показала, что его разыскивали на родине для ареста. Иностранец объединился со своим знакомым в группу, чтобы разбогатеть путем мошеннического хищения чужого имущества. В 2024 году ими на 1,2 тыс. долларов был обманут местный житель под предлогом оформления кредита.

Суд избрал фигуранту стражу по 1 февраля 2026 года. До решения вопроса о выдаче компетентным органам Узбекистана он будет содержаться в СИЗО-1.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом ответят сотрудники железной дороги, похитившие металл на 120 тыс. рублей в Ленобласти.

Фото: Piter.TV