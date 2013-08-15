Перед судом ответят сотрудники железной дороги, похитившие металл на 120 тыс. рублей в Ленобласти

Прокуратура Ленобласти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих сотрудников железной дороги. Им вменяют п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору).
В сентябре мужчины похитили с производственной территории ОАО "РЖД" свыше 268 килограммов лома цветного металла, вывезли его на служебном автомобиле и сдали в пункт приема. Ущерб превысил 118 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
