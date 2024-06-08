Неизвестная похитила елку, установленную во дворе дома на Васильевском острове

Девушка на каблуках пыталась остаться незамеченной.

На Васильевском острове в Петербурге камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу елки, которая была установлена во дворе дома. Об этом пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел 24 декабря примерно в 05:00 на 3-й линии В. О. Дерево поставили и украсили местные жители. Девушка на каблуках пыталась остаться незамеченной. Пропажу обнаружили утром. По факту случившегося проводится проверка.

