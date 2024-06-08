  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестная похитила елку, установленную во дворе дома на Васильевском острове
Сегодня, 13:18
52
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестная похитила елку, установленную во дворе дома на Васильевском острове

0 0

Девушка на каблуках пыталась остаться незамеченной.

На Васильевском острове в Петербурге камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу елки, которая была установлена во дворе дома. Об этом пишет "Фонтанка". 

Инцидент произошел 24 декабря примерно в 05:00 на 3-й линии В. О. Дерево поставили и украсили местные жители. Девушка на каблуках пыталась остаться незамеченной. Пропажу обнаружили утром. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет петербуржец, потративший с найденной банковской карты пенсионерки свыше 10 тыс. рублей. За день злоумышленник совершил 12 покупок. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: васильевский остров, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии