Перед судом предстанет петербуржец, потративший с найденной карты пенсионерки свыше 10 тыс. рублей

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины, которому вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

По данным надзорного ведомства, в октябре фигурант нашел карту потерпевшей на лестнице около входа в продуктовый магазин на улице Партизана Германа. За день злоумышленник совершил 12 покупок на сумму более 10 тыс. рублей. Это были средства 63-летней пенсионерки. Карточка выпала из кармана ее пальто.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV