Двое мужчин разгромили торговый павильон на проспекте Наставников

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе хулиганов, которые устроили погром в торговом павильоне. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 23 августа сотрудники вневедомственной охраны услышали крики и звук бьющегося стекла на проспекте Наставников. На месте задержали двоих мужчин в возрасте 33 и 34 лет. Злоумышленники разбили стекло входной двери и витрину точки, а также разбросали товары.

Правонарушителей увезли в 13-й отдел полиции, старший из них привлекался к ответственности за мелкое хулиганство и проживание без паспорта. А знакомый получал штраф за нарушение ПДД.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти