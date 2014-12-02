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Полиция открыла огонь по Peugeot в Петербурге: водитель пытался скрыться от патруля
Сегодня, 10:04
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Полиция открыла огонь по Peugeot в Петербурге: водитель пытался скрыться от патруля

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В результате преследования личность нарушителя была установлена.

Сотрудники полиции применили табельное оружие для остановки автомобиля на севере Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Инцидент развернулся на Выборгском шоссе, после чего преследование переместилось во дворы домов около улицы Композиторов. Водитель черного Peugeot, пытаясь уйти от патрульного экипажа, выехал на тротуар и продолжил движение по пешеходным дорожкам.

Очевидцы утверждают, что только во дворах сотрудники правоохранительных органов произвели не менее четырех выстрелов. В результате преследования личность нарушителя была установлена.

Ранее мы сообщили о том, что гаишники в Ингушетии во время погони подстрелили 10-летнего ребенка.

Фото: пресс-служба ГАИ 

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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