Видео: полицейские ногами и дубинками выбивали дверь лихача на Ольховой улице

За нарушителем гонялись девять нарядов ДПС.

Десятки сотрудников ГИБДД ночью пытались поймать лихача. Догнали, видимо, когда водитель устал. Крепче всего досталось его машине. В распоряжении Piter.TV имеются кадры, на которых видно, как полицейские пытаются вытащить нарушителя из автомобиля.

Вечером 31 марта полицейские Приморского района объединились для того, чтобы догнать неадекватного водителя, который гонял по улицам Петербурга. К финалу погони за машиной охотились девять экипажей ДПС. Под конец водитель остановился на Ольховой улице и был окружен. Может, водитель уже и хотел выйти сам, но сотрудники ГИБДД и с помощью ног и дубинок стали выбивать водительскую дверь.

Судя по видеозаписи, водитель увлекся обороной и распылил перцовый газ в сторону сотрудников, когда они уже открыли дверь. Водителя без всяких церемоний положили на землю и заковали в наручники.

По Офицерскому переулку сотрудники ДПС гонялись за нарушителями.

Видео: Piter.TV