На Приморском шоссе остановили мотоциклиста, который ехал со скоростью более 120 км/час

Решительные действия полицейского предотвратили возможную трагедию с участием байкера. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 18:50 15 августа инспектор ДПС на служебном мотоцикле при патрулировании у дома 351 по Приморскому шоссе обратил внимание на пролетевший с высокой скоростью (порядка 120-150 км/ч), мотоцикл. Было организовано преследование с включенными проблесковыми сигналами, однако "гонщик" не думал останавливаться, при этом, в процессе преследования мотоциклист совершил обгон пассажирского автобуса, выехав на встречную полосу движения.

Полицейский принял меры к блокировке нарушителя и задержал его у дома 391 по Приморскому шоссе. В отношении 49-летнего "гонщика" на месте были составлены административные протоколы по статье 12.2 и 12.15 КоАП РФ.

С начала мотосезона в нашем регионе в результате ДТП погибли 24 мотоциклиста. Как правило, все аварии происходили из-за превышения скоростного режима. Только за первые две недели августа погибло 3 мотоциклиста.

Накануне в результате столкновения мотоцикла и такси на КАД погибли два человека.

Видео: МВД по СПб и ЛО