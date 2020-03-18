  1. Главная
Синоптик Колесов подвел погодные итоги второй декады октября в Петербурге
Сегодня, 9:38
112
Средняя температура воздуха составила +5,7 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги второй декады октября. Она получилась более холодной, чем первая. 

Средняя температура воздуха составила +5,7 градусов и оказалась самой низкой за последние 8 лет. Холоднее было только в 2016 году (+4,2 градуса). Осадков все еще мало: на конец второй декады выпало дождя всего 24% от месячной нормы. 

Солнечное сияние уже достигло нормы месяца, но в течение второй декады оно светило мало, всего 25 часов. Это значение в два раза меньше, чем может быть, например, в 1976 году солнце во второй декаде октября светило 58 часов. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: к пятнице в Петербурге потеплеет, ожидаются дожди. 

Фото: Piter.TV 

