Синоптик Колесов подвел погодные итоги второй декады октября в Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги второй декады октября. Она получилась более холодной, чем первая.

Средняя температура воздуха составила +5,7 градусов и оказалась самой низкой за последние 8 лет. Холоднее было только в 2016 году (+4,2 градуса). Осадков все еще мало: на конец второй декады выпало дождя всего 24% от месячной нормы.

Солнечное сияние уже достигло нормы месяца, но в течение второй декады оно светило мало, всего 25 часов. Это значение в два раза меньше, чем может быть, например, в 1976 году солнце во второй декаде октября светило 58 часов. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV