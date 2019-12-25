Самым теплым днем лета в Петербурге стало 30 июля с температурой почти +32 градуса

Холоднее всего было 21 августа: столбики термометров опустились до +7,1 градусов.

Синоптик Михаил Леус подвел погодные итоги лета в Петербурге. Весь сезон по температурным характеристикам попал в климатические градации "нормального".

Август оказался на 0,3 градуса холоднее положенного. Самым теплым днем стало 30 июля, тогда воздух прогрелся до +31,9 градуса. Холоднее всего было 21 августа: столбики термометров опустились до +7,1 градусов. Температурные рекорды не зафиксированы.

По количеству осадков август и лето превысили норму. В последний месяц выпало 105 миллиметров дождя (122% от нормы), а за сезон – 277 миллиметров (118%). Самый дождливый день – 30 августа, зарегистрировали 25,3 миллиметров осадков.

По прогнозу синоптика Александра Колесова, всю первую декаду сентября в Северной столице будет тепло и сухо.

