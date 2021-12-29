Главный синоптик Петербурга дал прогноз погоды на весну

Синоптик рассказал, что еще в начале марта может быть температура ниже нуля, но затем станет теплее.

Петербуржцы уже мечтают о весне. Какую погоду подарит горожанам долгожданный сезон, рассказал "Невским Новостям" главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Синоптик рассказал, что еще в начале марта может быть температура ниже нуля, но затем станет теплее.

Вряд ли ее можно назвать холодной. <…> Апрель – первый с положительной температурой весенний месяц. Скорее всего, будет слабый плюс,. Александр Колесов, синоптик

Однако, непродолжительные периоды оттепели уже будут в феврале, воздух будет прогреваться до +3 градусов. В целом, в феврале "будет зимняя погода с зимним фоном температуры воздуха".

Фото: Piter.tv