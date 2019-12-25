В воскресенье в Петербурге будет скользко и тепло

Ночью и утром возможны осадки.

В воскресенье, 20 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода с осадками в первой половине дня. Прогноз погоды подготовили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и утром пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Днем осадков быть не должно.

Температура воздуха ночью составит +0...+2 градуса, а днем ― +2...+4 градуса. Юго-западный ветер будет умеренным. Водителям стоит быть осторожными, так как ночью и утром на дорогах стоит ожидать гололедицы.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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