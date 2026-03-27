Выходные в Петербурге будут солнечными и теплыми

Днем температура составит до +10…+12 градусов, исключение – территории вблизи акваторий.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на 28 и 29 марта. Регион оказался во власти антициклона, который обеспечит сухость и комфорт на улице, передает телеканал "Санкт-Петербург".

В выходные обещают переменную облачность: солнце будет выглядывать из-за туч, а осадков в эти дни не ожидается. Ветер слабый, юго-западного и западного направлений. При этом ночи станут холоднее. Столбики термометров опустятся до околонулевых отметок, возможны небольшие отрицательные значения. Днем температура составит до +10…+12 градусов, исключение – территории вблизи акваторий.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге температура 25 марта побила все рекорды для этого дня. Среднесуточный показатель составил +9,3 градусов, превысив достижение 1968 года.

