Выходные в Петербурге будут солнечными и теплыми
Сегодня, 15:26
125
Днем температура составит до +10…+12 градусов, исключение – территории вблизи акваторий.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на 28 и 29 марта. Регион оказался во власти антициклона, который обеспечит сухость и комфорт на улице, передает телеканал "Санкт-Петербург"

В выходные обещают переменную облачность: солнце будет выглядывать из-за туч, а осадков в эти дни не ожидается. Ветер слабый, юго-западного и западного направлений. При этом ночи станут холоднее. Столбики термометров опустятся до околонулевых отметок, возможны небольшие отрицательные значения. Днем температура составит до +10…+12 градусов, исключение – территории вблизи акваторий. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге температура 25 марта побила все рекорды для этого дня. Среднесуточный показатель составил +9,3 градусов, превысив достижение 1968 года. 

Фото: Piter.TV 

