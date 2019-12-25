К выходным в Петербург придут дожди и похолодание

Температура воздуха не превысит +10 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в выходные. К 10 октября в город придут небольшое осадки, их принесет атмосферный фронт.

А зальет Северную столицу в субботу: к атмосферному фронту присоединится циклон. Ветер усилится до 8-13 м/с, из-за него в воскресенье похолодает. Температура воздуха не превысит +10 градусов.

А на следующей неделе надо рассчитывать на дневную температуру в Петербурге не выше +7…+9 гр. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV