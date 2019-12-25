  1. Главная
К выходным в Петербург придут дожди и похолодание
Сегодня, 15:01
Температура воздуха не превысит +10 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в выходные. К 10 октября в город придут небольшое осадки, их принесет атмосферный фронт. 

А зальет Северную столицу в субботу: к атмосферному фронту присоединится циклон. Ветер усилится до 8-13 м/с, из-за него в воскресенье похолодает. Температура воздуха не превысит +10 градусов. 

А на следующей неделе надо рассчитывать на дневную температуру в Петербурге не выше +7…+9 гр. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: температура в Петербурге 7 октября побила почти 80-летний рекорд. 

Фото: Piter.TV

