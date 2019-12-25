К выходным в Петербург придут дожди и похолодание

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в выходные. К 10 октября в город придут небольшое осадки, их принесет атмосферный фронт.
А зальет Северную столицу в субботу: к атмосферному фронту присоединится циклон. Ветер усилится до 8-13 м/с, из-за него в воскресенье похолодает. Температура воздуха не превысит +10 градусов.
А на следующей неделе надо рассчитывать на дневную температуру в Петербурге не выше +7…+9 гр.
Александр Колесов, синоптик
Ранее на Piter.TV: температура в Петербурге 7 октября побила почти 80-летний рекорд.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все