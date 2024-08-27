Температура в Петербурге 7 октября побила почти 80-летний рекорд

Петербуржцы сняли куртки в октябре.

В Санкт-Петербурге 7 октября зафиксирована температура воздуха +16,5 градуса — это второе по величине значение в истории города для этой даты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале синоптика Александра Колесова.

По его словам, подобное тепло для этого времени года является редким явлением. За всю историю наблюдений максимальная температура в этот день была зарегистрирована в 1943 году и составила +16,8 градуса.

Колесов отметил, что синоптики ожидали повышение температуры не выше +15 градусов, однако погодные условия оказались теплее прогнозируемых. Специалист добавил, что столь мягкая погода связана с южным переносом воздушных масс и устойчивым антициклоном над регионом. По данным метеорологов, тёплая погода сохранится в Петербурге до середины недели, после чего ожидается постепенное понижение температуры и возвращение осенней прохлады.

Ранее сообщалось, что облачность и до +15 градусов прогнозируется в Ленобласти в среду.

Фото: Piter.TV