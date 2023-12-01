Облачность и до +15 градусов прогнозируется в Ленобласти в среду

В ночной период возможны локальные туманы.

ГУ МЧС РФ по Ленинградской области проинформировало, что в среду, 8 октября, в дневное время столбик термометра поднимется до значений от плюс 10 до 15 градусов тепла, а в ночное время температура опустится до диапазона от плюс 3 до 8 градусов.

Прогнозируется переменно-облачная погода с незначительными прояснениями, значительных осадков не ожидается. В ночной период возможны локальные туманы.

Направление ветра преимущественно южное и юго-западное, скорость воздушного потока варьируется от 2-7 метров в секунду ночью до 5-10 метров в секунду днем. Атмосферное давление будет постепенно снижаться.

