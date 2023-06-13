Во вторник температура в Петербурге составит +13 градусов, осадков не ожидается

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Во вторник, 7 октября, погоду в Северной столице сегодня определит вытянутый с восточной стороны гребень антициклона. Он приведет к переменной облачности без осадков. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +11…+13 градусов, в Ленинградской области ожидается +9…+14 градусов, что примерно на 1-2 градуса превышает среднюю норму начала октября. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление останется стабильным около отметки 767 мм рт. ст., что также немного выше обычного уровня.

В среду осадков не предвидится, температура ночью опустится до +5…+7 градусов, днем потеплеет до +13…+15 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV