В Петербурге на выходных станет немного теплее

В Петербурге в выходные дни и в начале следующей недели ожидается -5…-2 градуса.

Перед выходными в Санкт-Петербурге морозно, в центре города -9 градусов, но компенсирует это сегодняшнее солнце. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Давно мы его [солнца] не видели, а сегодня будет появляться целый день, но только сегодня, так как уже завтра с запада приходит очередной атмосферный фронт и закроет солнце облаками. Александр Колесов, синоптик

В выходные дни атмосферное давление над Ленинградской областью останется высоким, но влияние атмосферного фронта будет только усиливаться. В субботу вечером местами по западу Ленобласти, а в воскресенье в Петербурге ожидается снег.

В Петербурге 2 декабря будет холодный день, предстоящая ночь на 3 декабря также будет морозной, но уже днём в субботу начнется потепление, которое продолжится и на следующей неделе. В Петербурге в выходные дни и в начале следующей недели ожидается -5…-2 градуса.

Фото: Piter.tv