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В Петербурге на выходных ожидаются мокрый снег и сильный ветер
Сегодня, 13:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на выходных ожидаются мокрый снег и сильный ветер

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В понедельник, 28 марта, в город придет снег и на улицах образуется временный снежный покров. 

Синоптик Александр Колесов спрогнозировал мокрый снег и сильный ветер в Петербурге на выходных. Порывы ветра до 15-20 м/с принесут циклон. Об этом синоптик рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".

На акваториях Невской губы, Финского залива и Ладожского озера ветер может усилиться и до 20-24 м/с. Ветер ослабеет лишь днем 27 марта, но в город придет похолодание. Ночью будут морозы, и вся следующая рабочая неделя будет холодной.

В понедельник, 28 марта, в город придет снег и на улицах образуется временный снежный покров. 

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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