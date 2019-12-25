На следующей неделе в Петербург придет сухая погода с дневными температурами за +20 градусов

По данным синоптика, циклон продолжает уходить от Петербурга дальше на север.

Начало лета в Северной столице получилось хорошим, перспективы на следующую неделю тоже обнадеживающие. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По данным специалиста, циклон продолжает уходить от Петербурга дальше на север, и погода будет более спокойная. В выходные дни еще пройдут кратковременные дожди, а температура не будет превышать +20 градусов.

На следующей неделе погоду в городе начнет определять антициклон. Наступит более сухой период с дневными температурами за +20 градусов.

Фото: Piter.tv