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На следующей неделе в Петербург придет сухая погода с дневными температурами за +20 градусов
Сегодня, 9:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На следующей неделе в Петербург придет сухая погода с дневными температурами за +20 градусов

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По данным синоптика, циклон продолжает уходить от Петербурга дальше на север.

Начало лета в Северной столице получилось хорошим, перспективы на следующую неделю тоже обнадеживающие. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По данным специалиста, циклон продолжает уходить от Петербурга дальше на север, и погода будет более спокойная. В выходные дни еще пройдут кратковременные дожди, а температура не будет превышать +20 градусов.

На следующей неделе погоду в городе начнет определять антициклон. Наступит более сухой период с дневными температурами за +20 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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