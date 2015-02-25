Петербуржцам посоветовали готовиться к "настоящим" дождям в новогоднюю ночь

По данным Михаила Леуса, атлантические циклоны принесут 31 декабря и 1 января на северо-запад страны мощную волну атлантического тепла.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус составил прогноз погоды на новогоднюю ночь в Петербурге. "Невские Новости" узнали от синоптика, что жителям и гостям Северной столицы в первые часы 2023 года стоит быть готовыми к "настоящим" дождям.

По данным Михаила Леуса, атлантические циклоны принесут 31 декабря и 1 января на северо-запад страны мощную волну атлантического тепла.

Очень сложно эту погоду назвать зимней, новогодней или какой-то снежно-сказочной. Михаил Леус, синоптик

Днём 31 декабря Петербург окажется в тёплом секторе циклона, пройдет небольшой дождь, столбик термометра покажет +2…+4 градуса. В новогоднюю ночь будет +1..+3 градуса, ветрено и дождливо.

Фото: Piter.tv