Дожди покинут Петербург в четверг, но тепло вернется не сразу

Температура воздуха упадет до +14...+16 градусов.

Погода в Петербурге испортится в ближайшие пару дней. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале 14 июня.

Дождь подойдет к городу во второй половине дня.

Циклон, который ожидали на этой неделе, приближается с юга. Сейчас он начинает формироваться над севером Беларуси и продолжит смещаться к Санкт-Петербургу. Александр Колесов.

В период осадков температура воздуха понизится до +14...+16. В перерывах между дождями может быть теплее. Ливни и грозы пройдут только в отдельных районах. Ожидается усиление северного ветра.

К четвергу все же должно распогодиться: дождь уйдет, но теплеть будет постепенно.

Фото: Piter.tv