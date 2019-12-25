Дожди покинут Петербург в четверг, но тепло вернется не сразу

Погода в Петербурге испортится в ближайшие пару дней. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале 14 июня.
Дождь подойдет к городу во второй половине дня.
Циклон, который ожидали на этой неделе, приближается с юга. Сейчас он начинает формироваться над севером Беларуси и продолжит смещаться к Санкт-Петербургу.
Александр Колесов.
В период осадков температура воздуха понизится до +14...+16. В перерывах между дождями может быть теплее. Ливни и грозы пройдут только в отдельных районах. Ожидается усиление северного ветра.
К четвергу все же должно распогодиться: дождь уйдет, но теплеть будет постепенно.
Фото: Piter.tv
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