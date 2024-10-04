Осадки в Петербурге прекратятся к пятнице

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. В регионе сохранится тепло.
Дневная температура воздуха постоянно будет за +10 градусов, но ночи станут холодными, даже с отрицательными показателями. Хоть и облачно, осадков почти не ожидается: прекратятся они к 27 марта.
Появится солнце, ветер опять станет слабым, так как погоду снова начнет определять антициклон. Наиболее теплые дни этой недели – среда и четверг.
Александр Колесов, синоптик
Дневные температуры этих дней достаточно близки к абсолютным максимумам.
