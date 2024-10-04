Осадки в Петербурге прекратятся к пятнице
Сегодня, 10:58
152
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. В регионе сохранится тепло. 

Дневная температура воздуха постоянно будет за +10 градусов, но ночи станут холодными, даже с отрицательными показателями. Хоть и облачно, осадков почти не ожидается: прекратятся они к 27 марта. 

Появится солнце, ветер опять станет слабым, так как погоду снова начнет определять антициклон. Наиболее теплые дни этой недели – среда и четверг. 

Александр Колесов, синоптик 

Дневные температуры этих дней достаточно близки к абсолютным максимумам. 

Ранее на Piter.TV: на зачистку петербургских улиц вышли пылесосы. Сотрудники ручного труда работают там, где крупногабаритная техника не может развернуться. 

Фото: Piter.TV 

