Осадки в Петербурге прекратятся к пятнице

Дневные температуры этих дней достаточно близки к абсолютным максимумам.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. В регионе сохранится тепло.

Дневная температура воздуха постоянно будет за +10 градусов, но ночи станут холодными, даже с отрицательными показателями. Хоть и облачно, осадков почти не ожидается: прекратятся они к 27 марта.

Появится солнце, ветер опять станет слабым, так как погоду снова начнет определять антициклон. Наиболее теплые дни этой недели – среда и четверг. Александр Колесов, синоптик

