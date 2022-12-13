Колесов: в начале февраля в Петербурге установится хорошая погода

К выходным дням осадков станет ещё меньше, а воздух будет прохладнее -4…-9 градусов.

С 1 февраля в Петербурге установится хорошая погода: снег и слабый морозец 0…-4 градуса. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

К выходным дням осадков станет ещё меньше, а воздух будет прохладнее -4…-9 градусов. Фон температуры немного понизится относительно нормы.

Также синоптик отметил, что за последние 30 лет в конце января – начале февраля в Петербурге потеплело на 2,7 градуса. По старой норме температуры (за 1961-1990 гг.) минимальное значение для Санкт-Петербурга в эти дни составляло -8,3 градуса. По новым расчетам за 1991-2020 годы значение достигло отметки -5,6 градуса.

Фото: Piter.tv