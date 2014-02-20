В понедельник Петербург и область ждет солнечная погода до +25 градусов

Синоптики рекомендуют горожанам насладиться последними теплыми днями начала осени.

Начало новой рабочей недели в Северной столице и Ленинградской области будет солнечным и теплым. Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +25 градусов.

В Петербурге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, от слабого до умеренного. Температура ночью составит +13...+15 градусов, местами в окрестностях до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+25 градусов. Атмосферное давление будет постепенно понижаться.

В Ленинградской области ночью ожидается переменная облачность, днем - малооблачная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-восточный и восточный скоростью 2-7 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, местами до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

Ранее Piter.TV сообщал, что лето задержится до середины сентября в Петербурге.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")