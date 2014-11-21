Понедельник в Петербурге и Ленобласти начнётся с мокрого снега и гололедицы

В первый рабочий день недели ожидаются осадки, температура около нуля и скользкие дороги.

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начнётся с облачной погоды, мокрого снега и гололедицы. По данным прогноза, в понедельник регион ожидают небольшие, а местами умеренные осадки.

В Петербурге ночью и днем пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура будет колебаться около нуля: ночью от +1 до -1 градуса, днём — от 0 до +2 градусов. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. На дорогах прогнозируется гололедица, а в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

А в Ленинградской области погодные условия будут схожими, но несколько холоднее. Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в большинстве районов. Температура в течение суток составит -2…+2 градуса, а ночью на востоке области возможно похолодание до -5 градусов. Ветер юго-восточный и южный, 4-9 м/с. Как и в городе, на дорогах местами будет гололедица. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")