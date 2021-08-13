Воскресенье Петербург встретит снегом с дождем и гололедом

Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, температура будет колебаться около нуля.

В воскресенье, 7 декабря, Петербург и Ленинградская область окажутся во власти облачной погоды с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Метеорологи предупреждают о сложной дорожной обстановке из-за налипания мокрого снега и вероятности гололеда.

В Петербурге ночью ожидается дождь с мокрым снегом, днем — небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег. Температура будет колебаться в пределах 0...+3°C. Ветер юго-восточный умеренный. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

А в Ленинградской области погодные условия будут более суровыми. На востоке региона прогнозируется сильный снег, в остальных районах — снег и мокрый снег. Температурный фон составит от +2° до -3°C. Особую опасность будет представлять гололед и налипание мокрого снега, что создаст аварийную обстановку на дорогах.

