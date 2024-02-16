В Петербурге 6 апреля ожидаются дождь и мокрый снег

Ночью на дорогах области местами гололедица, днём потеплеет до +9 градусов.

В понедельник, 6 апреля, в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдёт небольшой дождь, днём осадки продолжатся в виде дождя и снежной крупы. В области также возможен мокрый снег. На дорогах местами гололедица, сообщают синоптики.

В Северной столице облачно с прояснениями. Ночью — небольшой дождь. Днём небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и снежной крупы. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днём +7…+9 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём слабо повышаться.

В 47 регионе также облачно с прояснениями: в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём со снежной крупой. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём +3…+8 градусов, местами до +11 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём слабо повышаться.

