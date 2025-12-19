Петербург и область 2 февраля ждут адские морозы до -28° и ледяной апокалипсис

Погода не порадует теплом, приготовив жителям региона мороз, снег и гололедицу.

В понедельник, 2 февраля, в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью столбики термометров опустятся до -14...-16 градусов, а в отдельных районах города возможны и более сильные заморозки — до -19°C. Днём станет чуть теплее, но ненамного: температура составит -9...-11 градусов. С утра и в течение дня ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-востока и севера, умеренный. Главная неприятность для горожан — гололедица на дорогах и тротуарах. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться, что может ощутить на себе метеозависимая часть населения.

В Ленинградской области погодные условия окажутся ещё более суровыми. Ночью здесь прогнозируется -13...-18 градусов, а в некоторых районах — настоящий крепкий мороз до -23...-28°C. Днём температура поднимется до -8...-13°C, с местами до -17°C. Облачность будет сопровождаться осадками: ночью местами пройдёт небольшой снег, а утром и днём в большинстве районов области ожидается снег, который в отдельных местах может перейти в умеренный, сопровождаясь слабой метелью. Ветер, как и в городе, северо-восточный и северный, умеренный. Атмосферное давление также понизится. На всех дорогах области сформируется гололедица, а в районах с метелью возможны ухудшения видимости.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")