Синоптики предупредили о сильном снеге и метели 22 февраля в Петербурге

В воскресенье в городе ожидается ухудшение погоды — на смену морозам придут снегопады и порывистый ветер.

Воскресенье, 22 февраля, принесет в Петербург и Ленобласть ухудшение погоды. Ожидается сильный снегопад, метель и порывистый ветер. На дорогах прогнозируют сложную обстановку.

В Петербурге будет облачно. Ночью пройдет небольшой снег, но основное ухудшение начнется утром и продолжится днем — сильный снегопад. Ветер ночью южный, днем сменится на юго-западный и западный, умеренный. Вечером в прибрежных районах возможны порывы сильного ветра и метель.Температура воздуха ночью составит -5…-7 градусов, днем ожидается -1…-3 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, но во второй половине дня начнет повышаться.

В Ленинградской области облачно, ночью на западе 47 региона снег (местами небольшой), на востоке — местами небольшой снег. Утром и днем сильный снег. Ветер ночью южный, днем юго-западный и западный, умеренный. Днем в прибрежных районах порывы до сильного, местами метель.Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, днем -1…-6 градусов.

