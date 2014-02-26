В начале новой рабочей недели в Петербурге ожидаются температурные качели

Будет прохладно и преимущественно сухо.

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начнется с прохладной и преимущественно сухой погоды. Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 20 октября, существенных осадков в регионе не ожидается, однако в отдельных районах Ленобласти возможны небольшие дожди.

В Петербурге температура воздуха ночью составит 0...+2°C, в окрестностях местами возможны заморозки до -2°C. Днем столбики термометров поднимутся до +6...+8°C. Ветер будет юго-западный и южный, ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление продолжит слабо понижаться.

В Ленинградской области температурный режим окажется более контрастным. Ночью ожидается -1...-6°C, на побережье Финского залива — до +4°C. Днем температура составит +4...+9°C. На северо-западе области возможны небольшие дожди, а ночью и утром местами прогнозируются туманы.

