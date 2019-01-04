В Петербурге 20 апреля ожидается до +10 градусов и без осадков

В Ленобласти воздух прогреется до +13, но у водоёмов будет прохладнее.

В понедельник, 20 апреля, в Петербурге и Ленинградской области ожидается переменная облачность без осадков. Днём воздух в городе прогреется до +10 градусов, в регионе — до +13. Ночью возможны заморозки до -6 градусов, сообщают синоптики.

Переменная облачность ждёт Петербург, но без осадков. Ветер северо-восточный, северный: ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градус, днём +8…+10 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет слабо понижаться.

В 47 регионе похоже — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный: ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, местами до -6 градусов, днём +8…+13 градусов, у водоёмов местами до +6 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет слабо понижаться.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")