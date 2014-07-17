Декабрь в Петербурге начнётся с дождя и температуры до +6 градусов

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Ленобласти в ночные часы.

Первый день зимы в Петербурге и Ленинградской области будет облачным и дождливым. Согласно прогнозу метеорологов, в понедельник, 1 декабря, температура в городе составит +2...+4°, в области — до +6°, при этом в прибрежных районах ожидаются сильные порывы ветра.

В Петербурге осадки начнутся во второй половине дня в виде небольшого дождя. Ветер в течение суток будет меняться с юго-восточного на юго-западный, оставаясь умеренным. Атмосферное давление ночью немного понизится, но днем стабилизируется.

А в Ленинградской области погодные условия будут более разнообразными. Ночью столбики термометров покажут от -2° до +3°, днем — от +1° до +6°. Местами прогнозируется умеренный дождь, а в прибрежных районах Финского залива к вечеру ожидаются порывы ветра до сильного. Особое внимание автомобилистам следует обратить на ночную гололедицу на дорогах.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")