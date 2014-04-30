Воскресенье в Петербурге будет тёплым и солнечным, воздух прогреется до +13

В Ленобласти днём до +13, ночью на дорогах сохранится гололедица.

Воскресенье, 15 марта, порадует петербуржцев по-настоящему весенней погодой. Синоптики обещают малооблачное небо и полное отсутствие осадков. Воздух в городе прогреется до +13 градусов, однако на побережье Финского залива будет прохладнее — около +8.

В Северной столице ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, днём +11…+13 градусов, местами на побережье Финского залива до +8 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днём слабо понижаться.

В 47 регионе также малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днём +8…+13 градусов. Ночью на дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление ночью слабо повысится, днём начнёт слабо понижаться.

Автомобилистов и пешеходов призывают к осторожности из-за возможной гололедицы на дорогах области в ночное и утреннее время.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")