Рабочая неделя в Петербурге и Ленобласти начнётся с дождей и гроз

В понедельник, 11 августа, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ожидает переменчивая погода с осадками и возможными грозами.
Ночью прогнозируется облачная погода с прояснениями и местами кратковременные дожди. Температура воздуха составит +13...+15°C. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Столбики термометров поднимутся до +20...+22°C. Ветер западный и северо-западный, ночью слабый, днем умеренный, а при грозе — порывистый.
Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенных изменений не ожидается. Метеорологи рекомендуют горожанам и гостям региона иметь при себе зонты и быть готовыми к резким изменениям погодных условий.
Ранее Piter.TV сообщал, что июль 2025 года в Петербурге вошел в семёрку самых жарких за всю историю наблюдений.
Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все