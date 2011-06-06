Рабочая неделя в Петербурге и Ленобласти начнётся с тепла и дождя

Весна в самом разгаре, но не без осадков.

В понедельник, 24 марта, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ожидает переменчивая погода. Ночью небо будет малооблачным, осадков не прогнозируется. Температура воздуха опустится до -3 градусов.

Днём облачность усилится, возможны прояснения. Местами пройдет небольшой, а кое-где умеренный дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем прогреется до +10 градусов, однако на побережье Финского залива будет немного прохладнее — до +5 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы могут наблюдать, как на рассвете самолёты обгоняют Венеру.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"