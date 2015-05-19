В воскресенье Петербург и Ленобласть ждут мокрый снег и гололедица

Температура в городе составит днем до +3°.

В воскресенье, 23 ноября, Санкт-Петербург и Ленинградская область останутся под влиянием облачной погоды с осадками в виде мокрого снега и дождя. В регионе сохранится гололедица, что потребует от автомобилистов и пешеходов особой осторожности.

В Петербурге ночью столбики термометров опустятся до -1...-3°, днем температура поднимется до +1...+3°. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются преимущественно утром и днем. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенных изменений не ожидается.

А в Ленинградской области погодные условия будут более разнообразными. Ночью температура составит -2...-7°, на западе местами до +1°. Днем столбики термометров покажут +4...-1°. Местами прогнозируются небольшой снег, мокрый снег, а на западе области — дождь. В прибрежных районах ночью и утром возможны порывы ветра до сильного.

