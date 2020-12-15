Петербург ожидает морозная ночь и гололёд на дорогах 17 марта

Ночью ожидается до -8 градусов.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие сутки в Петербурге и Ленинградской области сохранится переменная облачность без существенных осадков.

Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов, днём температура составит -2 градуса. Ветер будет дуть с северо-запада и запада, его интенсивность оценивается как умеренная.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам рекомендуется быть осторожными. Атмосферное давление ночью повысится, а днём останется практически неизменным.

Синоптики напоминают, что в таких погодных условиях важно соблюдать меры безопасности: выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой, избегать резких движений на скользких поверхностях и соблюдать дистанцию на дорогах.

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Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"