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В начале недели Петербург ждет переменчивая погода с кратковременными дождями
Вчера, 18:56
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В начале недели Петербург ждет переменчивая погода с кратковременными дождями

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Синоптики прогнозируют сохранение подобного характера погоды в ближайшие дни без резких температурных колебаний.

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало недели в Санкт-Петербурге будет сопровождаться переменной облачностью. Ночью ожидаются кратковременные дожди местами, тогда как днем существенных осадков не прогнозируется.

Температурный режим останется комфортным для летнего периода: ночные показатели составят +13...+15°C, дневные поднимутся до +21...+23°C. Ветер ночью будет слабым северо-западного и западного направлений, днем усилится до умеренного и сменится на северо-восточный и восточный. Атмосферное давление в течение суток будет оставаться стабильным без существенных колебаний.

Метеорологи отмечают, что такая погода типична для начала летнего сезона в Северной столице. Жителям города рекомендуется учитывать возможность кратковременных дождей в вечернее и ночное время, хотя дневные часы обещают быть преимущественно сухими.

Ранее Piter.TV сообщал, что в лесах Ленобласти пошли первые летние грибы-колосовики.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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