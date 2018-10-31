Ко Дню Победы в Петербурге потеплеет

В четверг температура воздуха составит до +10 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что погода в городе начнет улучшаться ближе к вечеру 8 мая. Осадки завтра должны закончиться, а восточные районы области будут еще под влиянием циклона.

Солнце должно появляться все выходные дни, но кратковременные дожди местами в дневное время пройдут. Александр Колесов, синоптик

В четверг температура воздуха составит до +10 градусов. В остальные дни отдыха столбики термометров покажут +10…+12 градусов. По ночам в Северной столице минусов не должно быть, по Ленобласти местами возможны понижения до -1 градуса.

В целом погода становится лучше, но уточнять ее все равно придется постоянно, так как очень сложные преобразования в атмосфере сейчас. Да и сами все видите, постоянно приходится уточнять прогнозы. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV