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Ко Дню Победы в Петербурге потеплеет
Сегодня, 15:14
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Ко Дню Победы в Петербурге потеплеет

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В четверг температура воздуха составит до +10 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что погода в городе начнет улучшаться ближе к вечеру 8 мая. Осадки завтра должны закончиться, а восточные районы области будут еще под влиянием циклона. 

Солнце должно появляться все выходные дни, но кратковременные дожди местами в дневное время пройдут. 

Александр Колесов, синоптик 

В четверг температура воздуха составит до +10 градусов. В остальные дни отдыха столбики термометров покажут +10…+12 градусов. По ночам в Северной столице минусов не должно быть, по Ленобласти местами возможны понижения до -1 градуса. 

В целом погода становится лучше, но уточнять ее все равно придется постоянно, так как очень сложные преобразования в атмосфере сейчас. Да и сами все видите, постоянно приходится уточнять прогнозы.

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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