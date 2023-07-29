В Петербурге 9 июня пройдут дожди

Температура воздуха в городе на Неве +19…+21 градус, в Ленобласти +17…+22 градуса.

Территорию Петербурга в воскресенье, 9 июня, будет пересекать очередной атмосферный фронт с запада. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами отметится кратковременными дождями и локальными грозами, рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Температура воздуха в городе на Неве +19…+21 градус, в Ленобласти +17…+22 градуса. Подует южный ветер со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление упадет и составит 749 миллиметров рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 10 июня, также ожидаются дожди, столбики термометров покажут +17…+19 градусов.

Фото: Piter.TV