В выходные в Петербурге по ночам ожидается не больше +10 градусов

Днём солнце будет прогревать воздух до +20 градусов.

Холодный атмосферный фронт прошёл через Ленинградскую область. Сегодня осадков в Петербурге не ожидается, воздух днём прогреется до +20 градусов. об этом рассказал в своём Telegram главный городской синоптик Александр Колесов.

Хотя это и не серьёзное похолодание, а просто снижение температуры, но в ночные часы местами может быть прохладно. На выходные дни фон ночной температуры +5….+10 градусов. У Финского залива и Ладоги температура воздуха может оставаться довольно высокой, до +15 градусов. Александр Колесов, синоптик

Днём солнце будет прогревать воздух до +20 градусов, но суббота будет прохладнее воскресенья на 2-3 градуса. Связано это с облаками и дождями, которые пройдут в выходные дни. В воскресенье кроме осадков усилится ветер южного, юго-западного направления до 10-15 м/с, температура воздуха вечером понизится до +12…+15 градусов.

Так что, возвращаясь вечером в воскресенье домой, не забудьте курточки и кофточки. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv