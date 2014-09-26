В Петербурге 7 ноября будет тепло и дождливо

Ночью температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +10 градусов.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о погоде в Северной столице 7 ноября. Ожидается переменная облачность, пройдут дожди.

Ночью температура составит около +8 градусов, днем – до +10 градусов. Подует юго-западный ветер, атмосферное давление будет в норме. А влажность повысится до 96%, что аномально высоко.

Холоднее всего в этот день было в 1891 году: тогда столбики термометров показали -13 градусов. Самая теплая погода для 7 ноября зафиксирована в 1930 году (+11 градусов).

Ранее на Piter.TV: ночью 6 ноября температура составила рекордные +10,6 градусов в Петербурге. Это на 0,4 градуса выше, чем было в 1930 году.

