Температура воздуха 7 июля в Петербурге составит +17 градусов

К берегам Невы будут поступать очаги дождей и холодные воздушные массы.

В Петербурге 7 июля станет самым холодным днем недели, рассказал синоптик Михаил Леус. Синоптическую ситуацию во вторник продолжит формировать тыловая часть обширного циклонического вихря, уходящего своим центром на северо-запад Скандинавии.

К берегам Невы будут поступать очаги дождей и холодные воздушные массы, что удержит температурный фон на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе +15…+17 градусов, в Ленинградской области +14…+19 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 миллиметров рт. ст., что ниже нормы.

В среду тоже пройдут кратковременные дожди, ночью столбик термометра покажет +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

Фото: Piter.TV