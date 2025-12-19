Петербург 6 января окажется под влиянием гребня антициклона

Температура воздуха в городе -10…-12 градусов, в Ленобласти -8…-13 градусов.

Петербург 6 января ощутит влияние гребня антициклона. Его стараниями ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег, рассказал синоптик Михаил Леус.

Температура воздуха в городе -10…-12 градусов, в Ленобласти -8…-13 градусов. Подует юго-восточный ветер 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 768 миллиметров рт. ст.

А в Рождество временами снег, ночью столбики термометра покажут -12…-14 градусов, днем -8…-10 градусов.

Фото: Piter.TV